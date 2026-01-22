Samsun'da 160 Yıllık Anıt Çınar Kale Mahallesi'nde Dimdik

Samsun'da 160 yıllık, 1,5 m çap ve 3,5 m çevreye sahip anıt çınar, İlkadım Kale Mahallesi'nde 8 Mart 1985'te tescillenerek koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:51
Samsun'un 160 yıllık anıt çınarı Kale Mahallesi'nde ayakta

Samsun'da tescilli 11 anıt çınar arasında yer alan ve yaklaşık 160 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı, İlkadım ilçesi Kale Mahallesinde tüm heybetiyle duruyor.

Tescil, koruma ve ölçüler

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde tescil edilen 11 anıt çınar ağacından biri olan söz konusu ağaç, 8 Mart 1985 tarihinde tescil edilerek koruma altına alınmış bulunuyor.

Ağın fiziksel özellikleri şu şekilde: çapı 1,5 metre, çevresi 3,5 metre ve boyu yaklaşık 20 metre. Yaz aylarında vatandaşlara gölge sağlayan çınar, kışın yapraklarını döktüğünde bile etkileyici görüntüsünü koruyor.

Yerel değer ve görünüm

Yıllara meydan okuyan bu anıt ağaç, şehir belleğinin ve doğal mirasın simgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Koruma altındaki diğer çınarlarla birlikte Samsun'un kültürel ve doğal değerlerinin korunmasında önemli bir yere sahip.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

