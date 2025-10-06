Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize'yi Yarın Sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını Şahan Gürkan rejisiyle yarın saat 20.00'de Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:39
Yarın saat 20.00 — Zehra Yıldız Sahnesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize", Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Tek perdelik eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Doktor Mucize" operası, yarın saat 20.00'de, Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

