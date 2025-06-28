Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Doktor Mucize' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet’in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Bu eser, Bizet’in 18 yaşında Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği bir yapıttır.

Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahnelenen opera, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu. Eserin librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy kaleme almıştır.

'Doktor Mucize', sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüvenini esprili bir dille anlatıyor. Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Tek perdelik bu esere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü besteci Georges Bizet’in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü besteci Georges Bizet’in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.