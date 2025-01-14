Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın kaleme aldığı 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:32
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Yeni Çocuk Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), çocuklara yönelik sahneleyeceği yeni oyunuyla seyircilerini bekliyor. 'Okulumuz Orman' adlı tek perdelik oyun, Metin Bayram tarafından yazıldı ve sahneye konuldu.

Oyun Hakkında

Bu eğlenceli eser, bir grup öğrencinin heyecanla hayvanat bahçesine gitmek üzere hazırlık yaptığı sırada başlıyor. Oyun, bu öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup, ormandan hayvanların yardımıyla çıkma maceralarını ele alıyor.

Gösterim Bilgileri

'Okulumuz Orman' adlı oyun, yarın, 10.30 ve 13.00 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyun, çocukların hayal gücünü geliştirirken eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yaratıcı Kadro

Oyun, Özgün Barılı tarafından koreografisi, Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından kostüm tasarımı, Hakkı Kandır tarafından dekor ve Murat Turgut tarafından video projeksiyon çalışmasıyla destekleniyor. Oğuz Murat Yılmaz ise ışık tasarımında görev alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sunacak. Metin...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sunacak. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sunacak. Metin...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sunacak. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

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