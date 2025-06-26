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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Piri Reis' Eseri ile Sanatseverleri Buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Piri Reis'in hayatını konu alan eseri sahneleyerek büyük bir sanat etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 22:49
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Piri Reis' Eseri ile Sanatseverleri Buluşturdu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Piri Reis' Eserini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya çapında tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını konu alan etkileyici balesini sahneledi. Bu özel etkinlik, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eserin Detayları

Osmanlı'nın büyük değerlerinden Muhyiddin Piri Bey'in yaşamını anlatan 'Piri Reis' adlı bale, 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından dünya sahnesine kazandırılmıştır. Eserin müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Görkem Cengiz'in yönetimindeki bu göz alıcı gösterinin dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Gülay Korkut, video projeksiyonunu Ahmet Şeren, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi. Toplamda 80 kişilik teknik ekip, balet ve balerinlerle birlikte iki perdeden oluşan eseri izleyicilere sundu.

Piri Reis'in Biyografisi

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis ile birlikte dünyayı gezmiştir. Üstün denizcilik yetenekleri sayesinde Osmanlı donanmasında önemli bir yer edinmiştir. 15. yüzyılda yaşamış bu ünlü denizci, özellikle Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı eserleriyle tanınmaktadır.

Piri Reis, yalnızca gittiği yerlerin haritalarını çıkarmakla kalmayıp, birçok kültürel öğeyi de eserlerinde aktarmıştır. Dönemin kültürel coğrafyasına ışık tutan bu değerli eser, tüm sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri sahneledi. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı eseri sahneledi. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

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