Samsun, Salep Üretiminde Türkiye’yi Lider Yapıyor

Samsun, salep üretiminde birinci sırada

Türkiye’de salep, tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda yer alıyor. Salep üretimi için devletten sertifika alınması gerekiyor. Salep, kilosu yüksek fiyattan satıldığı için üreticilerine iyi bir gelir kaynağı oluyor. Türkiye’de salep üretiminde zirvede olan il ise Samsun. Samsun’da 19 Mayıs ilçesinde doğada bulunan salep bitkisi, çoğaltılıp kurutuluyor ve farklı alanlarda kullanılıyor.

2022 yılında Türkiye’de 117 ton salep üretildi

Türkiye’de 2022 yılında 117 ton salep bitkisi üretildiğini açıklandı. Bu üretimin neredeyse yarısı, yani 56 tonu Samsun’dan geldi. Samsun’u 42 ton ile Muğla, 7 ton ile Sinop, 5 ton ile Bursa, 2 ton ile Hatay ve 1 ton ile Adana, Amasya, Kahramanmaraş, Sakarya ve İstanbul izledi. Samsun’da 138 dekar alanda salep bitkisi yetiştirilirken, 2023 yılında bu sayının 69 tona yükseltilmesi hedefleniyor.

Salebin sağlığa ve kültüre katkısı

Salep bitkisi, kış aylarında sıcak içecek olarak tercih ediliyor. Salep, enerji vermesi, bağışıklığı güçlendirmesi, öksürüğü kesmesi ve sindirimi kolaylaştırması gibi faydalarıyla tanınıyor. Salep, ayrıca dondurma, pasta, kek, puding gibi tatlılarda da malzeme olarak kullanılıyor. Salep, Türk mutfağının önemli bir unsuru olarak kültürümüzü yansıtıyor.