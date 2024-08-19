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Samsun'un Haluçka Çorbasına Coğrafi İşaret Başvurusu

Samsun'un yöresel lezzeti Haluçka çorbası için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Kadın kooperatifi projeleriyle lezzeti duyurmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:18
Samsun'un Haluçka Çorbasına Coğrafi İşaret Başvurusu

Samsun'un Yöresel Lezzeti Haluçka Çorbası Coğrafi İşaret Bekliyor

Geleneksel olarak hamur, nohut ve tavuk eti kullanılarak yapılan Haluçka çorbası için coğrafi işaret alınması amacıyla bir proje hazırlandı.

Kooperatifin Eylem Planı

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Haluçka çorbasının bilinirliğini artırmak amacıyla bu lezzeti günlük menülerine eklediler. Kooperatif başkanı Şehri Dilek konu ile ilgili, "Haluçka çorbası atalarımızdan miras kalmış, fakat unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Biz de bunu gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz," dedi.

Geleneksel Üretim ve Modern Zamanlar

Dilek, Haluçka çorbasının mevsimine göre tavuk ya da kaz eti ile hazırlandığını belirterek, çorbanın köylerde imece usulüyle yapıldığını vurguladı. "Özel günlerde tüketilen bu çorba, günümüzde kadınların iş hayatına atılması ve teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya başladı. Biz kooperatif olarak bu lezzeti yaşatmak için çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Dilek, coğrafi işaret alma süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: "Havza Yerel Eylem Grubu ile yürüttüğümüz proje çerçevesinde coğrafi işaret almak için hamlelerde bulunduk. Başvurumuzu yaptık ve sonuçları heyecanla bekliyoruz. Amacımız, Haluçka çorbamızı sadece ülkemize değil, tüm dünyaya tanıtmak."

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına...

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

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