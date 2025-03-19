Sanatçı Çağrı Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesi, Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze törenine Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan sanatçı Işın Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız," dedi.

Öte yandan, oyuncu ve sunucu Seray Sever de, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı," ifadelerini kullandı.

Cenaze namazını kıldıran İmam Yüksel Kılınçarslan, Tanyeli'nin Bodrum'a her geldiğinde Tepecik Camisi'ne gittiğini ve burada namaz kıldığını belirterek, son görevini yerine getirmek üzere cenaze namazını kıldırdığını ifade etti.

Tanyeli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törenin ardından yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün halleri dikkat çekti.

Sanatçı, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirmiş ve vasiyeti üzerine cenazesinin Bodrum'un Ortakent Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verilmişti.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.