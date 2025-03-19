Sanatçı Çağrı Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser tedavisi gören sanatçı Çağrı Tanyeli, Bodrum'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:04
Sanatçı Çağrı Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesi, Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze törenine Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan sanatçı Işın Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız," dedi.

Öte yandan, oyuncu ve sunucu Seray Sever de, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı," ifadelerini kullandı.

Cenaze namazını kıldıran İmam Yüksel Kılınçarslan, Tanyeli'nin Bodrum'a her geldiğinde Tepecik Camisi'ne gittiğini ve burada namaz kıldığını belirterek, son görevini yerine getirmek üzere cenaze namazını kıldırdığını ifade etti.

Tanyeli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Törenin ardından yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün halleri dikkat çekti.

Sanatçı, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirmiş ve vasiyeti üzerine cenazesinin Bodrum'un Ortakent Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verilmişti.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli...

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli...

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitiren sanatçı Çağrı Tanyeli Sünneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanatçı Çağrı Tanyeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Bursa'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
3
Kazakistan'da Özbekistan'ın Geleneksel Nakış Sanatı Sergilendi
4
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Geleceğe Miras Projesi Açıklamaları
5
Düzce'deki Kadın Arıcının Yükselişi: Seher Arı Ar
6
Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!
7
Yavru Kedi 'Mucize', İki Bacağıyla Hayata Tutunuyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL