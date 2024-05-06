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Sanayi Bakanlığı 50 KPSS puanıyla personel alımı yapacak! Masabaşı çalışma fırsatı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılan bir duyuruda personel alım kontenjanlarının tahsisi ve iki farklı pozisyon için başvuru detayları da açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 21:33
Sanayi Bakanlığı 50 KPSS puanıyla personel alımı yapacak! Masabaşı çalışma fırsatı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin, sözleşmeli personel alımına yönelik genelge yayınladı. Eksikliğin giderilmesi için 4 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Kontenjan Dağılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP'ta 4 kişi kadrosuna;

1 Teknisyen ( Elektrik / Erkek ),

1 Teknisyen ( Sıhhi Tesisat / Erkek ),

2 Büro Personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Sanayi Bakanlığı 50 KPSS puanıyla personel alımı

Sanayi Bakanlığı'na bağlı DAP personeli alımında genel olarak 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartların sağlanması aranacak. Özel; Eğitim, KPSS ve yaş şartı aranacak. Aynı zamanda yaşlı ya da emekli maaşı almamış olmanız gerekmektedir.

Genel başvuru koşulları nelerdir?

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Vatandaşlıktan mahrum olmayan, Görevini yapmasına engel olan herhangisağlık sorunu bulunmayan, Soruşturma güvenliği ve arşivlerde yapılan araştırmalardan olumlu sonuç elde edebilen, Erkek adaylar hakkında askerlik hizmetini tamamlamamış ya da askerlik ile ilgisi olmayanlar."

KPSS şartları ne olacak?

2022 yılında düzenlenen üniversite düzeyinde KPSS Lisans seviyesi P3 puan türü üzerinden 60 puan lise mezunları için ise en az 50 P94 puanı elde edilmesi gerekmektedir.

Yaş gereksinimleri nedir?

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve son başvuru tarihi (26 Nisan 2024) itibarıyla 35 yaşını doldırmamış olmak gerekiyor.

Büro Personeli Alım Şartları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ekonomi, işletme veya finans lisans programlarından birinden mezun,

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak veya öğrenimleri sırasında isteğe bağlı veya zorunlu bir bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek,

Teknisyen Alım Şartları

Ortaöğretim kurumlarının İklimlendirme ve Tesisat Teknolojisi bölümünden veya Elektrik, Elektronik ve Elektrik Teknolojisi alanından mezuniyet,

Gerektiğinde vardiyalı çalışmayı kabul eden,

Başvurular ne zaman yapılacak?

DAP İnsan Kaynakları alımı başvuru süreci ilanın yayımlanmasıyla başlar ve başvurunun en geç bir hafta içerisinde yapılması gerekmektedir.

Başvuru tarihi: 2 – 12 Mayıs 2024

Kayıt adresi: https://www.turkiye.gov.tr/dapbk-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

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