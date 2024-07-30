Sanayi Bakanlığı en az 30 bin TL maaşlı kadın/erkek, ortaöğretim mezunu temizlik personel alım ilanını az önce duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, KPSS (B) grubu puan sıralaması ile "Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)" pozisyonunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak.

ARANAN NİTELİKLER

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) kadrosuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:

Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

2022 KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

Mezuniyet sonrası fiilen en az 90 gün "9112.01 Destek Personeli (yardımcı hizmetler)", "9112.06 Temizlik Görevlisi" veya "9622.01 Beden İşçisi (temizlik)" meslek kodlarında çalışmış olduğunu e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.

Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

Bu pozisyonda istihdam edilecekler 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren “hizmetli” kadrosuna ait görevleri (temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) ve kurumun uygun göreceği diğer alanlarda görev yürütecektir.

Kadın ve erkek adaylar için ayrı kontenjanlar bulunmaktadır. Kadın adaylar için 2, erkek adaylar için ise 2 kadro açılmıştır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir:





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubundan; Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine uygun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 29 Temmuz 2024 tarihinde başlayarak 9 Ağustos 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 10 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.



Başvuru sonuçları Başkanlığın resmi web adresi olan www.dokap.gov.tr ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntülenecek olup, adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adaylar sorumludur.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti hâlinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Başkanlığın www.dokap.gov.tr resmi web adresinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı/Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Telefon: 0454 361 52 41

Fax: 0454 361 52 40

E-Mail: [email protected]

Adres: Maden Mah. Atatürk/3 Sk. No:2A 28340 Piraziz/GİRESUN

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