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Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Sanayiye en az giden, hiç bozulmayan araçların listesi belli oldu. İşte sanayi yüzü görmeyen araçların listesi.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 22:48
Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Araba alım süreçleri gün geçtikçe daha karmaşık hale gelirken, kullanıcılar araçlarının sadece lüks özellikleri değil, aynı zamanda bakım maliyetlerini ve yakıt verimliliğini de araştırıyorlar. Bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri merkezli CarMD şirketi, en az tamire giden araçları içeren bir liste yayınladı. Bu liste, uzun yıllardır liderliği bırakmayan bir markayla dikkat çekiyor.

Listede 5. sırayı elde eden Honda, tarzıyla tanınan bir marka olarak öne çıkıyor. LPG'li modelleriyle gelen Honda araçları, düşük yakıt tüketimi ve az bakım maliyetiyle ön plana çıkıyor, bu da onu tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.

acura

Orta sınıfın önde gelen markalarından biri olan Hyundai, liste üzerinde 4. sırayı işgal ediyor. Marka, yaşadığı üretim sorunlarına rağmen, bu konuda iyileştirmeler yaparak en az arıza veren araçlar arasında kendine yer buluyor.

toyota

Ülkemizde pek bilinmeyen Japonya menşeli Acura markası, 3. sırada kendine bir yer ediniyor. Markanın ürettiği araçlar, az arıza verme özellikleri ile dikkat çekiyor, bu da Acura'yı tercih edenler için avantajlı kılıyor.

2. sıradaki marka, başka bir markaya geçmek istemeyenlerin favorisi olarak bilinen Toyota. Zincir sistemine sahip olmasıyla bilinen Toyota araçları, uzun ömürleri ve düşük bakım ihtiyaçlarıyla kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.

mazda

Listenin zirvesinde yıllardır değişmeyen bir isim var: Mazda. Ancak, bu başarıya üzücü bir dipnot eşlik ediyor. Mazda, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı. Bu durum, Mazda'nın satışa sunulmaması anlamına gelirken, mevcut kullanıcılar için yedek parça ve servis hizmetlerinin 10 yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Bu durum, Mazda'nın ülkedeki varlığını sadece ikinci el pazarda sürdüreceği anlamına geliyor.

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