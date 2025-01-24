Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Şanlıurfa'dan Zam Müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için gerçekleştirdiği toplu iş görüşmeleri sonucunda yüzde 35'lik zam kararı aldı. Ülke genelinde merakla beklenen maaş zamları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

2025 yılı maaş zammı ve asgari ücret artışının açıklanmasının ardından, belediyelerin zam oranları da gündemde. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu sözleşmeyle birlikte, kadrolu işçilere önümüzdeki altı ay boyunca %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Gülpınar'dan Destek Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, düzenlenen imza töreninde "İşçilerimizin Yanındayız, Haklarını Koruyoruz" diyerek çalışanların haklarına verdikleri önemi vurguladı. Törene ayrıca Genel Sekreter Nihat Karabiber, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Öz Belediye-İş Sendikası Başkanı Aziz Bakır ve birçok sendika temsilcisi katıldı.

İkinci Altı Ayda Enflasyon Dikkate Alınacak

İmzaladıkları sözleşmenin ikinci altı ayında, enflasyon oranına göre bir artış daha yapılacağı açıklandı. Bu gelişme işçiler arasında mutlulukla karşılandı. Ayrıca, sosyal haklar üzerinde de iyileştirmeler yapılacağı belirtildi.