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Şanlıurfa'da 40 Milyon Lira Bütçeyle Kazı Çalışmaları Hızlandırıldı

Şanlıurfa'da kazı çalışmaları için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığı açıklandı. Çalışmaların önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:01
Şanlıurfa'da 40 Milyon Lira Bütçeyle Kazı Çalışmaları Hızlandırıldı

Şanlıurfa'da Kazı Çalışmalarına Büyük Destek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından çalışmaların hızlandığı bildirildi.

Toplantıda Proje Değerlendirildi

Şanlıurfa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak başkanlığında Taş Tepeler Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Taş Tepeler Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul gibi isimler katıldı.

Projenin Önemi Vurgulandı

Vali Şıldak, Taş Tepeler Projesi'nin il genelinde 8 bölgede sürdürülen kazı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Projenin, Şanlıurfa'nın turizm ve kültürel değerlerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Bakanlık Destekleyecek

Şıldak, bu projeyle birlikte Şanlıurfa'nın uluslararası alanda tanınırlığının artacağına dikkat çekti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak ödenekler ile Göbeklitepe ve Karahantepe bölgelerine üstyapı tesisleri kurulacağını sözlerine ekledi.

Uzmanlar Toplantıda Bir Araya Geldi

Toplantıya, Sefertepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, Sayburç Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin, Gürcütepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Mücella Erdalkıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ ve yurt dışından çeşitli akademisyenler de katıldı.

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