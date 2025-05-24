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Şanlıurfa'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Açıldı

Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan 'Adil-i Mutlak' hat sergisi, Şanlıurfa'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:19
Şanlıurfa'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Açıldı

'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Şanlıurfa'da Ziyarete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde, 'Adil-i Mutlak' hat sergisi Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Mevlid-i Halil Camisi'nde gerçekleşen sergide, hat sanatının usta isimlerinden 13 hattat, Kur'an-ı Kerim'de bulunan adalet temalı ayetleri yorumlayarak özel eserler oluşturdular.

Sergide 13 Özgün Eser Yer Alıyor

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yılın "Besmele-i Şerif" sergisinin ardından bu yıl "Adil-i Mutlak" sergisini açtıklarını belirtti. Hanönü, Albayrak grubunun hat sanatı alanında değerli işler yaptığını vurguladı.

Sergiye Büyük İlgi Bekleniyor

Hanönü, "Bu yıl 11'inci yılımız. Her yıl farklı bir tema ile sergi düzenliyoruz. Önceki sergilerimizde selam ayetleri ve Kelime-i Tevhid'den eserler bulunuyordu. Bu yıl adalet ayetlerine odaklandık. Kültür Yolu Festivali kapsamında burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Uluslararası Boyutta Yaygınlaşma Hedefi

Tanıtıma devam eden Hanönü, sergileri Türkiye'nin her köşesinde açmayı hedeflediklerini belirtirken, yurt dışında da 10 farklı ülkede sergilediklerini ifade etti. "Amacımız hat sanatına ve bu sanatı sevenlere destek olmaktır. Sergimiz 24 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında her gün 07.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açık olacak." diye ekledi.

Önemli İsimler Sergiyi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ile Mehmet Ali Cevheri de sergiyi gezerek destek verdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat eserleri sergisi Şanlıurfa'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Adil-i Mutlak" hat eserleri sergisi Şanlıurfa'da açıldı.

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