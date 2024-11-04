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Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor

Dünya Neolitik Kongresi, Şanlıurfa'da birçok akademisyenin katılımıyla sürüyor. Tarihi kazı çalışmaları ve araştırmalar tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:07
Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi Sürüyor

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen bu önemli etkinlikte, kongrenin açılış oturumu Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Üniversitelerin İşbirliği ve Destekler

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı üniversitelerle gerçekleştirilen kazı çalışmalarına destek vermenin önemini vurguladı. Zülfikar, "Neolitik dönem araştırmaları tarihte büyük bir yer tutuyor. Bugün hala Şanlıurfa'da Karahantepe ve Göbeklitepe gibi kazıların yürütülmesine destek veriyoruz," dedi.

Şanlıurfa'nın Tarihi ve Kazı Çalışmaları

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa'nın tarihi geçmişiyle gurur duyduklarını ifade etti. "Taş Tepeler Projesi ile birçok noktada eş zamanlı kazılar yapıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin akademik desteği bizim için çok değerli," şeklinde konuştu.

Kongreye Katılan Uzmanlar ve Gelecek Vizyonu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin tarihi mekanları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, 81 yaşındaki Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Türkiye genelindeki Neolitik dönem kazı çalışmaları hakkında detaylı bilgi sundu.

Kongre, farklı oturumlarla 4 gün daha devam edecek.

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev...

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış oturumu, Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, kongreye katılarak konuşma yaptı.

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev...

Şanlıurfa, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış oturumu, Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, kongreye katılarak konuşma yaptı.

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