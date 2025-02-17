Şanlıurfa'da Güneşli Havada Balıklıgöl Keyfi

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 15 derece civarında seyrettiği bu güzel günde, güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl Yerleşkesi'nde özel anlar geçirdi. Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'ü gezerek keyifli vakitler yaşadı.

'Dünyanın en büyük doğal akvaryumu' olarak bilinen bu eşsiz mekan, inanç turizminde de önemli bir yere sahip. Ziyaretçiler, burada balıklara yem atarak keyifli anlar yaşadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretçilerden Mehmet Yılmaz, "Şanlıurfa ve Balıklıgöl'ü gezince huzur buluyorum. Buradaki hava mevsim normallerine göre gerçekten çok iyi." diyerek duygularını paylaştı. Diğer bir ziyaretçi İsmet Yıldız ise arkadaşlarıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardıklarını vurguladı.

Hava sıcaklığının 15 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da, güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 15 derece civarında olduğu Şanlıurfa'da, güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde vakit geçirdi.