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Şanlıurfa'da Tarihi Kaya Kilisesi Kayıt Altına Alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir'deki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 12:28
Şanlıurfa'da Tarihi Kaya Kilisesi Kayıt Altına Alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını açıkladı. Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Şanlıurfa Kültür Envanteri Çalışmaları çerçevesinde kırsal Akkese Mahallesi yakınlarında önemli bir tarihi yapıya rastlandığını belirtti.

Kayıt altına alınan bu tarihi yapının, eski dere yatağına yakın bir konumda yer aldığı ifade edildi. Şıldak, kaya kilisesinin tasarımını detaylandırarak, "Kaya kilise, bir iç avlu ve avlunun etrafında konumlandırılmış pastoforion odalarına sahip tek nefli bir yapıdan oluşmaktadır. İç avluya giriş güney yönden sağlanıyor ve avlu dikdörtgen planlıdır. Avlunun kuzeyinde yer alan kiliseye giriş, yan yana iki dikdörtgen formlu açıklık ile gerçekleştirilmektedir. Kapıların üzerinde kare formlu pencereler bulunmaktadır." şeklinde açıklamada bulundu.

Vali Şıldak, kilisenin naosunun dikdörtgen planlı olduğunu ve naosun doğu cephesindeki apsisin dışa doğru taşıntılı olduğunu da bildirdi. Apsisin iç kısmının yarım daire formunda olduğunu ve kemer yüzeylerinin profillerle hareketlendirilerek, kemerlerin şematik korint türü başlıklar üzerine oturtulduğunu vurguladı. Ayrıca, naosun batı cephesinde iki adet arcosoliumlu sanduka mezar bulunduğunu belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını...

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesindeki kaya kilisesinin kayıt altına alındığını bildirdi.

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