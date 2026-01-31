Sapanca Gölü Alarmı: STK'ler Koruma İçin Yol Haritası Belirledi

Sapanca Gölü için STK'ler ikinci geniş katılımlı toplantıda bir araya geldi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toplanan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Sapanca Gölü'nün korunması için çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, su seviyesindeki düşüş ve kirlilik tehdidine odaklandı.

Sapanca Gölü'nü Koruma Platformu gölün geleceğini masaya yatırmak üzere ikinci geniş katılımlı toplantısını Sapanca'da gerçekleştirdi. Toplantıda gölden çekilen su miktarı, buharlaşma oranları ve sanayi kullanımının göl ekosistemi üzerindeki tahribatı bilimsel verilerle ele alındı. Toplantıya 40’ı aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Bu gölü kurtarana kadar devam edeceğiz"

Beş Hilal Derneği Başkanı ve Platform Sözcüsü İsmail Tiryaki, gölün yıllık su bütçesinin alarm verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bilimsel raporlara göre fabrikalar ve sanayi kuruluşları gölden yıllık 111 milyon metreküp su çekiyor. Gölün yıllık su toplama kapasitesi ise 124 milyon metreküp. Buharlaşma seviyesi de eklendiğinde, kurumların kendi raporlarıyla dahi gitsek 2030 yılında göl kuruyor. Ancak bizim çalışmalarımıza göre gölün kuruma süresi 2 yıla kadar inmiş durumda."

Tiryaki, ayrıca: "Biz bir şeye inandık, kaybedenler vazgeçenlerdir. Biz bu konudan vazgeçmeyeceğiz. Bu gölü kurtarana kadar devam edeceğiz. Kimseyi kırmak veya çamur atmak niyetinde değiliz. Tek maksadımız, bize bırakılan bu mirası bizden sonrakilere sağlıklı bir şekilde aktarmaktır" dedi.

Toplantıda STK temsilcilerinin görüşleri alınarak Sapanca Gölü'nü koruma stratejileri harmanlandı ve bir sonraki eylem planı için yol haritası belirlendi.

SAPANCA GÖLÜNÜ KORUMA PLATFORMU, GÖLDEKİ SU SEVİYESİNİN KRİTİK SEVİYELERE DÜŞMESİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHDİDİNE KARŞI ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU (STK) TEMSİLCİSİNİN KATILIMIYLA SAPANCA'DA TOPLANDI.