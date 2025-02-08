Şapinuva Antik Kenti Karla Kaplandı: Tarih ve Doğa Bütünleşti

Şapinuva Antik Kenti Beyaz Örtüyle Kaplandı

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, etkili olan kar yağışının ardından görkemli bir beyaz örtüyle kaplandı. Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşimlerinden biri olan Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hititler Döneminin Önemli Kenti

Hititlerin Hattuşa'dan sonraki en önemli kentlerinden biri olan Şapinuva'da, 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar Hitit Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Döneminin süper gücü olarak kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik yapmış bu antik kent, kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıları ile Hititler'in günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor.

Kar, Antik Kentin Güzelliklerini Ortaya Çıkardı

Çorum il merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan bu tarihi alan, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görsel şölen sundu. Gün boyu etkili olan kar, antik kentin doğal güzellikleriyle birleşerek muhteşem manzaralar oluşturdu.

Ören yerini ziyaret eden Mesut Aydın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Şapinuva'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir alan olduğunu" belirterek, "Ziyaretlerim genellikle yaz aylarına denk geliyordu. Bu sefer kar altında görmek istedim. Tarihseverlerin gelip görmesini tavsiye edebileceğim güzel bir bölgedir." ifadelerini kullandı.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.