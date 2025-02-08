DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.458.487,4 -0,44%

Şapinuva Antik Kenti Karla Kaplandı: Tarih ve Doğa Bütünleşti

Çorum'un Şapinuva Ören Yeri, kar yağışı sonrası beyaz bir örtüyle kaplanarak tarihi güzelliklerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:09
Şapinuva Antik Kenti Karla Kaplandı: Tarih ve Doğa Bütünleşti

Şapinuva Antik Kenti Beyaz Örtüyle Kaplandı

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, etkili olan kar yağışının ardından görkemli bir beyaz örtüyle kaplandı. Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşimlerinden biri olan Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hititler Döneminin Önemli Kenti

Hititlerin Hattuşa'dan sonraki en önemli kentlerinden biri olan Şapinuva'da, 1990 yılında başlayan arkeolojik kazılar Hitit Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Döneminin süper gücü olarak kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik yapmış bu antik kent, kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıları ile Hititler'in günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor.

Kar, Antik Kentin Güzelliklerini Ortaya Çıkardı

Çorum il merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan bu tarihi alan, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görsel şölen sundu. Gün boyu etkili olan kar, antik kentin doğal güzellikleriyle birleşerek muhteşem manzaralar oluşturdu.

Ören yerini ziyaret eden Mesut Aydın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Şapinuva'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir alan olduğunu" belirterek, "Ziyaretlerim genellikle yaz aylarına denk geliyordu. Bu sefer kar altında görmek istedim. Tarihseverlerin gelip görmesini tavsiye edebileceğim güzel bir bölgedir." ifadelerini kullandı.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza...

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza...

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şapinuva Antik Kenti Karla Kaplandı: Tarih ve Doğa Bütünleşti
2
Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!
3
Erdoğan'dan 1-2-3 Çocuğu Olan Annelere 5.000 TL Destek Müjdesi!
4
Bakanlığa 60 puanla personel alımı yapacak: İşte aranan şartlar
5
Bursa'da Unutulmaz 'Destanların Dansı' Gösterisi İle Tarih Canlandı
6
Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde
7
Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti