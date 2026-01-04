DOLAR
Sarıalan Yaylası'nda Kış Güzelliği: 14 Köy Yaylası Beyaza Büründü

Bolu'nun Sarıalan Yaylası, Kartalkaya yolu üzerindeki 14 köy yaylasıyla kışın beyaz örtüsüne büründü; havadan dron görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:11
Bolu'nun güneydoğusunda, Kartalkaya yolu üzerinde yer alan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölge; bünyesinde barındırdığı 14 köy yaylası ile geniş bir alana yayılıyor ve karla kaplanan yayla evleri ile çam ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Havadan Görüntüler

Bölgede oluşan kış manzarası, havadan çekilen dron görüntüleriyle belgelendi. Fotoğraf ve videolara yansıyan sessizlik, beyaz örtüyle birleşen doğal dokuyu ön plana çıkarıyor.

Doğa ve Kamp Tutkunları İçin Rota

Bolu kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede konumlanan Sarıalan, çam ormanları arasındaki konumu ve düz yapısıyla kampçılar ile doğa tutkunları için dikkat çeken bir rota sunuyor. Bölge, sessizliği ve temiz havasıyla öne çıkıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

