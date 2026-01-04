Sarıalan Yaylası'nda Kış Güzelliği: 14 Köy Yaylası Beyaza Büründü

Sarıalan Yaylası'nda Kış Güzelliği: 14 Köy Beyaza Büründü

Bolu'nun güneydoğusunda, Kartalkaya yolu üzerinde yer alan Sarıalan Yaylası, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölge; bünyesinde barındırdığı 14 köy yaylası ile geniş bir alana yayılıyor ve karla kaplanan yayla evleri ile çam ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Havadan Görüntüler

Bölgede oluşan kış manzarası, havadan çekilen dron görüntüleriyle belgelendi. Fotoğraf ve videolara yansıyan sessizlik, beyaz örtüyle birleşen doğal dokuyu ön plana çıkarıyor.

Doğa ve Kamp Tutkunları İçin Rota

Bolu kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede konumlanan Sarıalan, çam ormanları arasındaki konumu ve düz yapısıyla kampçılar ile doğa tutkunları için dikkat çeken bir rota sunuyor. Bölge, sessizliği ve temiz havasıyla öne çıkıyor.

