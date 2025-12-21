DOLAR
Sarıkamış’ta Sezon Coşkusu: Kristal Karlı Pistler Cıvıl Cıvıl

Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karıyla ziyaretçi akınına uğruyor; pistlerde 70 cm kar, 2.634 m zirveden eşsiz manzara sunuluyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:11
Sarıkamış’ta Sezon Coşkusu: Kristal Karlı Pistler Cıvıl Cıvıl

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon hareketliliği

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış sezonunun en hareketli günlerini yaşıyor. Dünyada sadece Alpler’e mahsus olan "kristal kar" yapısıyla bilinen merkez, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Kar kalınlığının 70 santimi geçtiği Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Güneşin parıltısıyla elmas gibi ışıldayan karların üzerinde kaymanın keyfini yaşayan tatilciler, 2 bin 634 rakımlı zirveden aşağıya süzülürken eşsiz manzaraların keyfini sürüyor.

Ormanlarla çevrili olduğu için rüzgar almayan ve çığ tehlikesi bulunmayan güvenli pistler, her seviyeden kayakçıyla dolup taşıyor. Yoğunluğun zirve yaptığı merkezde çocuklar kızak pistlerinde eğlenirken, profesyonel kayakçılar dik pistlerde hızın tadını çıkarıyor. Yeni başlayanlar ise eğitmenler eşliğinde ilk dengelerini kuruyor.

Telesiyej önlerinde oluşan renkli kuyruklar ve kafeteryalardan yükselen müzik sesleri merkezin enerjisini ikiye katlıyor.

Ziyaretçilerden izlenimler

Sefa Yurt, "Bugün Sarıkamış’a geldik, harika bir iklim var. Özellikle bu sıcak havada böylesine karın olması çok güzel, özellikle kayak yapanlar için tavsiye edeceğimiz bir durum, snowboard ve kayakta iyi bir pistte kayak yapabilirsiniz. Çocuğunuzu da alın gelin" dedi.

Çilem Güz ise, "Beklediğimden biraz fazla kar var, sezon açılışı için özellikle Karanlık dere taraflarını çok beğendim. İki pist de çok güzeldi. İlerleyen zamanlarda zemin oturacaktır. Bir sıkıntımız var ama kime ulaşacağımızı bilmiyorum. Özellikle başka şehirlerden gelenler beni anlayacaktır. Hafta sonu geldiğimizde pazar uçuşu yok akşam, pazar da kayıp direkt dönmek istiyoruz. Başka türlü komşu şehirlere geçmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında her şey çok güzel" diye konuştu.

