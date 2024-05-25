Sarımsaklar bu renkteyse içinde dışkı olabilir! Hemen o sarımsakları kontrol edin

Geçmiş dönemde sarımsakları pek çok durumda ilaç olarak kullanılıyordu. Ancak ünlü doktorun yaptığı son açıklama ile Çin'den ithal edilen sarımsakları gübrelerinde insan dışkısına rastlandı. Bu durum gıda dünyasında resmen sarsıntı yaşattı. Öte yandan bu iki sarımsağı ayırt etmek için kök kısımlarını kontrol edebilirsiniz.



Bu Sarımsaklar Nasıl Ayırt Edilir?

Ünlü doktor Türker Pabuccu’ya göre Çin’den gelen sarımsakların taban kısmı beyaz renkte oluyor. Yerli üretime sahip olanlar ise kahverengi ve kök kısımlarında uzantılar bulunuyor. Ayrıca Çin’den gelen sarımsaklar daha iri ve beyaz renkte oluyor. Bunun yanı sıra buzdolabına girdiğinde hemen anında çürüme yapıyor. Kısa sürede formunu kaybediyor. Aynı durumda ki yerli sarımsaklar ise biraz daha mora gibi oluyor ve buzdolabında uzun zaman dayanabilir.





Pazar ya da marketten aldığınız sarımsaklarda bu özellikleri kontrol ederek her hangi bir durum yaşamazsınız. Eğer kök kısımları çok küçük veya yok gibi ise onun Çin sarımsağı olmasında büyük etkisi bulunur. Aynı zamanda Çin sarımsağı normal sarımsaklara göre oldukça küçük ve zararlı oluyor. Yemeğinize kattığınızda fark etmeseniz de uzun süreli kullanımda tansiyon hastası olma riski taşıyorsunuz.