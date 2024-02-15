Satın Alabileceğiniz En Ucuz 4 Otomatik Vitesli Sıfır Araç: Fiyatları ve Özellikleri

Otomatik vitesli araçlar, son zamanlarda sürücülerin gözdesi haline geldi. Trafik stresini azaltması ve sürüş konforunu artırması nedeniyle özellikle şehir içinde yaşayanlar tarafından seçilen otomatik vitesli otomobiller, Türkiye’de de pazar payını artırıyor. Güncel ekonomik duruma göre, otomatik vitesli sıfır otomobillerin fiyatları 830 bin TL’den itibaren değişiyor. İşte en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller ve dikkat çeken özellikleri:

Hyundai i10 Fiyatı ve Özellikleri;





Hyundai i10, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin en küçük hatchback modelidir. Hyundai i10, 67 PS güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 MPI benzinli veya 84 PS güç ve 118 NM tork üreten 4 silindirli 1.2 MPI benzinli motor seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Hyundai i10, 1.0 MPI 5 ileri manuel veya 5 İleri AMT (otomatikleştirilmiş manuel şanzıman), Hyundai i10 1.2 MPI ise 5 ileri AMT şanzıman seçeneği ile satın alınabilmektedir. Hyundai i10, Jump, Style ve Elite donanım paketleri ile satışa çıkarılmıştır. Hyundai i10’un güncel Şubat ayı fiyat listesi ise şöyledir:

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump: 780.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT: 830.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT: 850.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT: 910.000 TL

Hyundai i10, kompakt dış görünümü, ferah iç hacmi, düşük yakıt tüketimi, zengin donanım seçenekleri ve uygun fiyatı ile küçük otomobil arayanlar için ideal bir seçimdir.

Kia Picanto Fiyatı ve Özellikleri





Kia Picanto, Hyundai i10’un kardeş modeli olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi Kia’nın en küçük hatchback modelidir. Kia Picanto, 67 PS güç ve 96 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0L benzinli veya 84 PS güç ve 122 Nm tork üreten 4 silindirli 1.2L benzinli motor seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Kia Picanto, her iki motor seçeneğinde de 5 ileri AMT şanzıman ile satın alınabilmektedir. Kia Picanto, Feel ve Cool donanım paketleri ile satışa çıkarılmıştır. Kia Picanto’nun güncel Şubat ayı fiyat listesi ise şöyledir

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT: 838.000 TL

Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT: 883.000 TL

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT: 883.000 TL

Kia Picanto, Hyundai i10 ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, daha sportif bir tasarıma, daha geniş bir bagaj hacmine (255 L) ve daha uzun bir garanti süresine (5 yıl veya 150.000 km) sahiptir.

Toyota Yaris Fiyatı ve Özellikleri





Toyota Yaris, Japon otomobil üreticisi Toyota’nın en küçük hatchback modelidir. Toyota Yaris, 125 HP güç ve 153 Nm tork üreten 4 silindirli 1.5L benzinli motor seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Toyota Yaris, 6 ileri manuel veya Multidrive S adı verilen sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman seçeneği ile satın alınabilmektedir. Toyota Yaris, Dream, Dream X-Pack ve Flame donanım paketleri ile satışa çıkarılmıştır. Toyota Yaris’in güncel Şubat ayı fiyat listesi ise şöyledir

Toyota Yaris Dream 1.5L 125 HP Manuel: 1.260.000 TL

Toyota Yaris Dream X-Pack 1.5L 125 HP Manuel: 1.310.000 TL

Toyota Yaris Dream 1.5L 125 HP Multidrive S: 1.360.000 TL

Toyota Yaris Dream X-Pack 1.5L 125 HP Multidrive S: 1.410.000 TL

Toyota Yaris Flame 1.5L 125 HP Multidrive S: 1.512.000 TL

Toyota Yaris, sınıfının en güçlü motoruna, en yüksek güvenlik puanına, en geniş iç mekana ve en zengin donanım seçeneklerine sahip olan küçük otomobildir. Toyota Yaris, aynı zamanda hibrit versiyonu ile de satışa sunulmaktadır.

Volkswagen Polo Fiyatı ve Özellikleri





Volkswagen Polo, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in en küçük hatchback modelidir. Volkswagen Polo, 80 PS güç ve 93 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0L benzinli veya 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0L TSI turbo benzinli motor seçeneği ile satışa sunulmaktadır. Volkswagen Polo, 1.0L benzinli motor seçeneğinde 5 ileri manuel, 1.0L TSI turbo benzinli motor seçeneğinde ise 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği ile satın alınabilmektedir. Volkswagen Polo, Impression, Life ve Style donanım paketleri ile satışa çıkarılmıştır. Volkswagen Polo’nun güncel Şubat ayı fiyat listesi ise şöyledir4:

Volkswagen Polo Impression 1.0L 80 PS1.023.600 TL.

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLARIN ARTI VE EKSİ YÖNLERİ:





Artı Yönler:

Rahat ve keyifli sürüş hissi Özellikle kalabalık trafikte pratik kullanım Yorgunluğu önleme Vites değiştirmekle uğraşmadan yolda konsantre olma fırsatı

Eksi Yönler:

Manuel vitesli araçlara göre daha pahalı fiyat Daha fazla yakıt harcama Bazı modellerde daha kısıtlı vites seçimi Bakım ve tamir giderlerinin daha fazla olması Otomatik vitesli otomobillerin artı yönleri arasında pratik kullanım ve rahat sürüş hissi bulunurken, eksi yönleri arasında ise manuel vitesli araçlara göre genellikle daha yüksek alım ve bakım masrafları yer alıyor.

Bu yüzden, otomatik vitesli bir araç alırken bu noktaları dikkate almak gerekiyor.