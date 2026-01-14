Şehit Mustafa Kozak’ın Annesi Gülşen Kozak’a Duygusal Ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından, Salihli'de vatan uğruna şehit düşen Mustafa Kozak'ın annesi Gülşen Kozak ziyaret edildi.

Ziyaret ve mezar başında dualar

Dernek üyeleri, şehit yakınları ve kahraman gazilerin katıldığı ziyarette, şehit Mustafa Kozak’ın kabrinde dua edildi. Ziyaret boyunca duygulu anlar yaşandı ve şehide olan saygı ile vefa duygusu öne çıktı.

Dernek Başkanı'nın mesajı

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit yakınları ve gazilerle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, acıyı yüreğinde taşımasına rağmen sabrı, metaneti ve vakur duruşuyla örnek bir şahsiyeti temsil eden Gülşen Kozak'ın elini öperek şehide duyulan sadakat, vefa ve minnet duygularını bir kez daha dile getirdi.

Kıyışkan, bu toprakların bedelinin annelerin duaları ve şehitlerin kanlarıyla ödendiğini belirterek, şehit annesi Gülşen Kozak için sabır, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Başkan Kıyışkan sözlerini şöyle noktaladı: "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacı, milletimizin onurudur. Aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız".

