Şehitkamil Belediyesi Ocak Meclis Toplantısı: 23 Madde Kabul Edildi

Şehitkamil Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Tamamlandı
Toplantı Bilgileri
Şehitkamil Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşimi, Umut Yılmaz başkanlığında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleşti.
Gündemde yer alan 23 madde tek tek görüşüldü. Komisyon raporlarının okunmasının ardından maddelerden 19’u oybirliği, 4’ü oyçokluğuyla kabul edildi.
Sonuç ve Duyuru
Umut Yılmaz, Şubat ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16.00 yapılacağını bildirerek oturumu sonlandırdı.
