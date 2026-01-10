Şehitkamil Belediyesi Ocak Meclis Toplantısı: 23 Madde Kabul Edildi

Şehitkamil Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde 23 madde görüşüldü; 19 madde oybirliği, 4 madde oyçokluğuyla kabul edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 08:55
Toplantı Bilgileri

Şehitkamil Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşimi, Umut Yılmaz başkanlığında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

Gündemde yer alan 23 madde tek tek görüşüldü. Komisyon raporlarının okunmasının ardından maddelerden 19’u oybirliği, 4’ü oyçokluğuyla kabul edildi.

Sonuç ve Duyuru

Umut Yılmaz, Şubat ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 16.00 yapılacağını bildirerek oturumu sonlandırdı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları