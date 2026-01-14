Selman Aydeniz yeniden başkan seçildi — Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

Selman Aydeniz, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi; yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, Olağan Genel Kurulu toplantısında yeniden başkan seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, Başkan Selman Aydeniz karşısına aday çıkmadığı seçimde üyelerin güvenini yeniden kazanarak bir kez daha başkanlığa seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda konuşan Aydeniz, kendisine yeniden görev veren oda üyelerine teşekkür ederek, esnafın sorunları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Oda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Enes Duymuş, Önder Çakır, Ekrem Çelik, Süleyman Sağlam, Ömer Armutcuklu ve Mehmet Cansız seçildi.

Denetim Kurulu asil üyeleri ise Yusuf Levent, Gökhan Seren ve Recep Çakır olarak belirlendi.

