Serik'te Çiftçiden Tepki: 200 Marul Ücretsiz Dağıtıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir çiftçi, ürünlerin çöpe gitmesine tepki olarak 200 marulu ücretsiz dağıttı; marullar dakikalar içinde tükendi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:05
Ürünlerin çöpe gitmesine karşı hayırsever adım

Antalya’nın Serik ilçesinde bir çiftçi, ürünlerin para etmemesi nedeniyle çöpe atılmasına tepki göstererek 200 marulu ücretsiz dağıttı.

Dağıtılan 200 marula vatandaşlar büyük ilgi gösterdi; marullar dakikalar içinde tükendi ve alanda bulunanlar hayrı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Mustafa Ünal, yetiştirilen ürünlerin para etmemesi gerekçesiyle çöpe atılacağına ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini vurguladı. Ünal sözlerine şunları ekledi:

"Marulumuzu sevabına, hayrına dağıttık. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Çürüyüp çöpe gideceğine insanlara dağıtılması gerekiyor. Bu bir örnektir. Biz de ürünümüzü çöp yerine insanlarımıza dağıtmak istedik. Halkımız memnun kaldı. Büyük ilgi gösterdi. Helalühoş olsun. Çiftçiler olarak vatandaşların zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyoruz. Depremlerin yaşandığı dönemlerde de Serik’ten kamyonlar dolusu ürünü deprem bölgelerine göndermiştik, her şeyimizle devletimizin yanındayız"

Çiftçinin bu örnek davranışı, ürünlerin israfına karşı toplumsal duyarlılığı hatırlatırken, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

