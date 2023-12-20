Sertifikasıyla gelen işi kapar! İŞKUR çok sayıda güvenlik görevlisi alacak: Şartlar açıklandı

Türkiye genelinde çeşitli meslek gruplarına yönelik iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu iş ilanları şu anda 13,165 kişiyi ilgilendiriyor. İşte Türkiye’nin birçok ilinden yayınlanan iş ilanlarına dair detaylar...

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Mersin ve Adana gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan birçok firma, ülke genelinde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI





Türkiye genelinde birçok özel ve kamu kurumunun ihtiyaç duyduğu güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru süreci başladı. İşkur'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen ilanlarda belirtilen şartlar doğrultusunda başvuru yapacak adayların dikkatine önemli detaylar bulunuyor.

Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar arasında adli sicil kaydının temiz olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en az ilkokul düzeyinde eğitimi tamamlama, 18 yaşını doldurma ve sağlık durumunda görevi yerine getirebilecek niteliklerin bulunması yer alıyor. Adayların ayrıca güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular, 13 Aralık 2023 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuruların online olarak yapılabileceği belirtiliyor. İlanlara başvuruda bulunacak adaylar, işkur.gov.tr adresinden detaylı bilgilere erişebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.



İŞKUR, Türkiye genelinde binlerce kişilik iş ilanları ile iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor. Güvenlik görevlisi pozisyonları, özel ya da kamu kurumlarında en fazla talep gören mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen adayların, İŞKUR'un güncellenen iş ilanlarına düzenli olarak göz atmaları önemle tavsiye ediliyor.

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