SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Ocak ayında yüzde 49.25’lik zam alan emeklinin maaşına seyyanen zam teklifi, yükselen enflasyon kapsamında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Emekliler yılı’’ açıklamasına istinaden sunulmuştu. Hükümet tarafından kabul edilmeyen bu talep akabinde yapılan açıklamada seyyanen zam olmasa da emekliye bir çok hakkın sağlanacağı ifade edilmişti. Emekliye sosyal destek paketi hazırlıkları tamamlanıp çalışmalara başlandığı bu süreç içerisinde SGK’da çalışmalarına hız kazandırmışa benziyor. Gün gün emekliye yeni desteklerle alakalı gelişmeler yaşanıyor.

SGK ile bir çok işletme emeklinin refahını arttırmak adına ek protokoller imzalamaya devam ediyor. Bu sırada devreye giren ‘emekli kart’ uygulaması emekliye bir çok imkan sağlıyor. 0 büyükşehirde 3 bin 350'ye yakın işletme ile yapılan protokoller sayesinde emekliler, marketten restorana, sağlık hizmetlerinden konaklamaya kadar birçok alanda yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek. Yapılan araştırmada emekliye en çok indirimi sağlayan şehrin İzmir olduğu ortaya çıkarken, peşi sora takip eden iller de Ankara, Kocaeli ve Mardin... İşletme indirimleri en kalabalık şehir olan İstanbul’da sınırlı sayıda kaldığı ifade edilirken, sektörden sektöre değişkenlik gösterdiği ifade ediliyor.





EMEKLİYE BİR ÇOK İMKAN

SGK, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak adına sadece fiziksel mağazalarla değil, internet ve telekomünikasyon şirketleriyle de anlaşmalar yapıyor. PTTCELL'in emeklilere özel sunduğu paketler sayesinde uygun fiyatlı internet ve arama hizmetlerinden yararlanmak mümkün hale getirilirken PTT kargo, misafirhaneler ve sosyal tesislerde de emeklilere özel indirimler uygulanıyor.

ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emekliye, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bünyesinde yer alan yurtlarda her sene 1 ay bedava konaklama imkanı sağlanırken, 3. Yaş Üniversiteleri programı kapsamında SGK ile YÖK arasında bir protokol anlaşması bekleniyor.

EMEKLİYE BANKALARDAN FIRSATLAR

SGK ile 16 bankanın vardığı anlaşmada henüz uygulamaya geçmese de bir çok farklı imkan sağlanacak. Emeklilere özel tasarlanmış kartların hizmete geçirilieceği ifade edilirken, Bu kartlarla giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda indirimlerden yararlanılabileceğinin altı çiziliyor. SGK tarafından varılan anlaşmalar doğruştusunda hayata geçirilen bu uygulamalar ile emeklinin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.