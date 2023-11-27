SGK'nın listesine hemen bakın! Bu hastalıklardan biri sizde varsa hemen dilekçenizi yazın!

SGK erken emekli olabilecek meslek gruplarını ve hastalıkları tek tek paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİ OLMA DURUMLARI

SGK erken emekli olabilecek hastalık gruplarını paylaştı. Sağlık durumu kötüleşen ya da rapor alan kişiler erken emeklilik fırsatlarından faydalanabiliyor. SGK mevzuatına göre kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörü, behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, MS, serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans, görme kaybı gibi hastalıklar olursa erken emeklilik kapısı açıyor.





Bu hastalıkları yaşayan kişilerin iş güçlerini yüzde 60 ve üstünde kaybetmiş olduğunu raporlaması gerekiyor. Malulen emekli olmak için işçinin en az 10 sene kesintisiz sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. Aynı zamanda kişinin 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Malullük durumunun sigorta başladıktan sonra yaşanmış olması gerekiyor. Maluliyet durumunun raporla belgelenmesi ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşanması şartlarının da taşınması gerekiyor.