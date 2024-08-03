Sharon Stone Bodrum'da Uluslararası İkon Ödülü'nü Aldı

Sharon Stone'a Uluslararası İkon Ödülü

ABD'nin ünlü aktrisi Sharon Stone, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkileyici bir ödül töreninde Uluslararası İkon Ödülü'nü kazandı.

Ödül Töreni ve Açıklamaları

Gain ana sponsorluğunda, Bodrum Titanic Luxury Collection'da düzenlenen etkinliğe katılan Stone, kırmızı halıda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'ye bir kez geldiğini belirten Stone, "Burada İstanbul'da harika anılarım oldu. Ancak Bodrum'un bu kadar güzel olduğunu fark etmemiştim. Harika bir ekiple buraya geldim ve çok mutluyum," dedi.

Bodrum'daki Deneyimleri

Stone, otel sahiplerinin kendisini iyi ağırladığını ifade ederek, birçok koyu gezdiğini ve kendisine hediye edilen Beşiktaş formasını giydiğini de belirtti. Oğlunun futbol tutkusuna değinen aktris, formayı giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Hayırseverlik ve Madagasar

Ödülünü aldıktan sonra sahnedeki konuşmasında, "Altın Küre'nin hayırseverlik alanında verdiği destek için minnettarım," dedi. Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne, Stone'a bu prestijli ödülü vermekten duyduğu heyecanı paylaştı ve onun sinema ve hayırseverlik alanındaki katkılarının bu ödül için onu ideal bir isim haline getirdiğini aktardı.

Gecenin Katılımcıları ve Sunucuları

Ödül törenine, Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu gibi pek çok tanınmış isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin üstlendi.

Stone'un bu ödülü, Türkiye'nin uluslararası kutlamaları merkez üssü haline getirmeye yönelik çabalarını da simgeliyor. Golden Globe (Altın Küre) Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Tapan, bu tür organizasyonlara Türkiye'de devam edeceklerinin altını çizdi.