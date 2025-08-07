DOLAR
Side Antik Kenti: Tarih ve Modernizmin Buluşma Noktası

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, tarihi dokusunu koruma yatırımlarıyla cazibesini artırıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:24
Side Antik Kenti: Tarih ve Modernizmin Buluşma Noktası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti, milattan önce 7. yüzyıldan günümüze kadar süregelen tarihi yaşamıyla dikkat çekiyor. Yapılan yatırımlar sayesinde, hem tarihi dokusu korunuyor hem de ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunuluyor.

Yarım ada şeklindeki bu antik şehir, Pamfilya'nın en önemli liman kenti olarak bilinmektedir. 1947 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl farklı yüzleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Side'nin tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen önemli yatırımlar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkararak, tarihi kalıntıların eşsiz bir ortamda sergilenmesini sağlıyor.

Gece müzeciliği ile öne çıkan Side, özellikle gün batımı sonrası birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gündüz sıcak havadan kaçan ziyaretçiler, antik kentin özel ışıklandırması eşliğinde geçmişe yolculuğa çıkma imkanı buluyor. Antik tiyatro, agora, termal hamam ve tapınaklar, hem gece hem de gündüz ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Kültürel mirasını doğal güzellikleriyle harmanlayan Side, her iki zaman diliminde de etkileyici manzaralar sunuyor. Gündüz güneş ışığında parlayan tarihi yapılar ve gece ışıklandırılmış silüeti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kültürel Yatırımlar ve Restorasyon Çalışmaları

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Side'nin hem Antalya hem de Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Manavgat'ta yaklaşık 300 bin yatağın bulunduğunu belirten Zoroğlu, bu bölgeye gelen ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebilmesi ve yerel halkın ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla önemli yatırımların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zoroğlu, "Geçen yıl bir karşılama merkezi oluşturduk ve başarılı bir şekilde hayata geçirdik." dedi. Side arkeolojik alanının artık karşılama merkezine dönüştüğünü belirten Zoroğlu, C ve B caddelerindeki kazı çalışmalarının tamamlandığını ve restorasyonların da bitirildiğini açıkladı. Ayrıca Side Arkeoloji Müzesi'nin restorasyonunun tamamlandığını ve ziyaretçilerin gece de rahatlıkla ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Antik Dönem'in simgesel yapılarına da değinen Zoroğlu, Apollon ve Athena tapınaklarında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Side Antik Tiyatro'nun restorasyonunu gelecek yıl bitirilip kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasının planlandığını ifade etti.

Sürdürülebilir Turizm Anlayışı

Zoroğlu, hazırlanan projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Yatırımlarla Side, tarihi dokusunu koruyan, ziyaretçiye çağdaş bir deneyim sunan, sürdürülebilir turizmin örnek destinasyonlarından biri haline geldi." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, yapılan yatırımlarla bir yandan tarihi doku gün yüzüne çıkarılıyor, bir yandan ziyaretçilere eşsiz bir görsel sunuluyor. Antik kent, gündüz güneşle parlayan tarihi yapıları, gece ise ışıklandırılmış siluetiyle hem karadan hem denizden bakıldığında etkileyici bir manzara sunuyor. Apollon ve Athena tapınakları, antik tiyatro, sütunlu caddeler ve Side Limanı, günün her saatinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, yapılan yatırımlarla bir yandan tarihi doku gün yüzüne çıkarılıyor, bir yandan ziyaretçilere eşsiz bir görsel sunuluyor. Antik kent, gündüz güneşle parlayan tarihi yapıları, gece ise ışıklandırılmış siluetiyle hem karadan hem denizden bakıldığında etkileyici bir manzara sunuyor. Apollon ve Athena tapınakları, antik tiyatro, sütunlu caddeler ve Side Limanı, günün her saatinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

