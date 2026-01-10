Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği

Siirt Belediyesi, Dr. Kemal Kızılkaya talimatıyla 165 çölyak ve 11 fenilketonüri hastasına özel gıda paketleri dağıttı; başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:13
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya talimatları doğrultusunda, belediye sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel beslenme gereksinimi olan vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Dağıtım ve İçerik

Kent genelinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonuyla düzenlenen program kapsamında hastalara düzenli ve planlı şekilde gıda yardımı yapıldı. Program çerçevesinde 165 çölyak ve 11 fenilketonüri hastası olmak üzere toplam 176 kişiye özel içerikli gıda paketleri teslim edildi.

Koli içerikleri, glutensiz ve hastalığa uygun ürünlerden oluşturuldu; paketler hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanarak ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıldı.

Başvuru Şartları

Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporu ve ikametgâh belgeleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor. Başvuruları uygun görülen aileler, özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gıda desteklerinden düzenli olarak faydalandırılıyor.

Siirt Belediyesi, toplum sağlığını önceliklendiren bu tür sosyal destek programlarını artırarak sürdürmeyi; özellikle dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

