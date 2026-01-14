Siirt’te 2025’te Asayiş Olaylarının %99,9’u Aydınlatıldı

Siirt’te 2025 Asayiş Raporu: Olayların %99,9'u Aydınlatıldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, Siirt Valiliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda 2025 yılı boyunca il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Asayiş ve Yakalanan Şahıslar

Vali Kızılkaya, huzur ve kardeşlik kenti Siirt’te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerinin gece gündüz çalıştığını vurguladı. Açıklamasında şunlara yer verdi: "Jandarma ve emniyet sorumluluk bölgelerinde 2025 yılı içerisinde il genelinde 5 bin 923 asayiş olayı meydana gelmiş, 4 bin 865 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem uygulanmıştır. İlimizde, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam bin 734 olayın bin 733’ü aydınlatılarak yüzde 99,9 başarı sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde meydana gelen toplam 375 olayın 371’i de aydınlatılarak yüzde 98,9 oranında başarı elde edilmiştir. Ayrıca malvarlığına karşı suçlarda Jandarma bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmamıştır. Bir önceki yıl olan 2024 yılına kıyasla, asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 11 oranında bir azalma sağlanmıştır"

Aranan Şahıslara Yönelik Kararlı Mücadele

Vali Kızılkaya, aranan şahısların yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmalara dikkat çekerek operasyon sonuçlarını paylaştı: "Suç işleyen ya da suça karışan şahısların toplum içerisinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade edilmemektedir. Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde ilimizde yapılan operasyonlarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile araması olan 186 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası araması bulunan 31 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası araması bulunan 16 kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranan 805 kişi olmak üzere, toplam bin 38 aranan şahıs, kolluk kuvvetlerimizin titiz ve yoğun çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir"

Terörle Kararlı Mücadele

2025 yılında terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda kapsamlı sonuçlar elde edildi. Yürütülen 250 operasyonda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve TKP/MLKP gibi örgütlerle ilişkili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 70 kişi ile silahlı terör örgütüne üye olmak ve propaganda suçlarından toplam 180 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Vali Kızılkaya ayrıca şunları belirtti: "Terörle mücadele kapsamında yürütülen önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde; il genelinde 923 hanede 2 bin 490 kişiye bilgilendirme yapılmış, il giriş-çıkış noktalarında ise 102 bin 072 şahıs ve 21 bin 827 araç sorgulanmıştır. Aziz milletimizin ve devletimizin varlığına ve bölünmez bütünlüğüne, huzur, güvenlik ve kardeşliğine kast eden her türlü terör ve terör örgütü ile olan mücadelemiz artan azim, inanç ve kararlılıkla devam etmektedir"

Narkotik ve Uyuşturucuyla Mücadele

Gençleri ve aile yapısını hedef alan uyuşturucuya karşı yürütülen operasyonlar kesintisiz sürdü. 2025 yılında düzenlenen 666 operasyonda 857 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 259 kg kubar esrar, 1 kg 169 gr eroin, 98 kg 889 gr metamfetamin, 5 kg bonzai, 5 kg 437 gr skunk, 4 bin 509 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 730 adet kök kenevir ile 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 47 bin 119 vatandaşımıza eğitim verildi. 2025'te 416 madde bağımlısı sağlık kuruluşlarımıza başvurmuş, 40 kişi il içi ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Kaçakçılık, Siber Suçlar ve Düzensiz Göç

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 311 operasyon gerçekleştirildi; 479 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı ve yaklaşık 15 milyon 476 bin lira vergi kaybı önlendi. Siber suçlarla mücadelede 722 olay kaydedildi, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 bin 43 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 3 bin 670 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli site kapatıldı ve 10 bin 272 kişiye siber farkındalık eğitimi verildi. Mobil Göç Noktasında 27 bin 196 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, yasa dışı yollarla giren 124 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Trafik Güvenliği ve Okul Çevreleri

"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" kapsamında okul çevreleri ve trafik denetimleri aralıksız sürdü. 242 okulda 484 jandarma personeli, emniyet sorumluluk bölgesindeki 103 okul için ise 38 ekip görevlendirildi. 2025'te il genelinde 429 bin 922 araç denetlenmiş, 256 sürücü belgesi geri alınmış, bin 835 araç trafikten men edilmiş, 40 bin 253 araç plakasına idari ceza uygulanmıştır. Aynı yıl 1 bin 546 trafik kazası meydana gelmiş; bunların 5'i ölümlü, 824'ü yaralanmalı, 717'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiştir. Motosiklet kazalarını önlemeye yönelik 40 bin 693 motosiklet sürücüsü denetlenmiş, 308 motosiklet trafikten men edilmiştir. Trafik eğitimleri kapsamında 39 bin 924 kişiye eğitim verilmiştir.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, tüm bu çalışmaların Siirt'te huzur ve güven ortamını pekiştirdiğini vurgulayarak, güvenlik güçlerinin kararlı ve koordineli mücadelesinin süreceğini bildirdi.

