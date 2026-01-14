Trabzon'da Karla Mücadele: 34 Mahalle Yolu Ulaşıma Açılıyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili kar nedeniyle kapanan 34 mahalle yolu, 122 personel ve 100 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarla ulaşıma açılıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:46
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar ve kapanan yolların durumu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için aralıksız mesai harcıyor.

Yapılan çalışmalarda 122 personel ve 100 iş makinesi ile yol açma ve tuzlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle Hayrat'ta 2, Çaykara'da 4, Araklı'da 12, Arsin'de 6, Sürmene'de 4 ve Köprübaşı'nda 6 olmak üzere toplam 34 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların güvenli şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

