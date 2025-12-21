Siirt'te 650 gramlık 'Şefin Tavsiyesi' tost 600 TL

17 yıldır Siirt'te hizmet veren işletmenin iddialı lezzeti

Adıyaman'dan 17 yıl önce ailesiyle Siirt'e gelen 48 yaşındaki Fatih Sarıkaya, burada açtığı tost dükkanında farklı çeşitler sunuyor. Birçok tost çeşidini 150 liradan satan Sarıkaya'nın, müşteriler tarafından yoğun talep gören "şefin tavsiyesi" adlı full karışık tostu ise 650 gramı buluyor ve 600 liradan satışa sunuluyor.

Sarıkaya, işinin kuruluş öyküsünü ve tostu şöyle anlattı: "600 liralık tostumuz özel, şefin tavsiyesi dediğimiz tost. Pastırması, sucuğu, kaşarı, eski kaşar, yeni kaşarı, ezine peyniri, yumurtası, kavurması, dolu dolu 650 grama yakın bir ağırlığı var. Gayet tercih edilen bir tost. Yoğun talep görüyor. Fiyattan dolayı belki tepki görülür ama öyle bir şey yok. Yenildiği zaman gerçekten diyor ki buna tost demeyin bunun adı tost değil. Bu, çok farklı bir şey. Biz de buna tost demiyoruz, şefin tavsiyesi diyoruz."

Sarıkaya, işletmede her bütçeye uygun seçenekler bulunduğunu vurgulayarak, "En düşük tostun 150 lira olduğunu" belirtti. Müşterinin bir porsiyonla rahatlıkla doyduğunu ve tokluk süresinin gün boyu devam ettiğini söyledi.

İşletmenin kuruluş hikayesini de aktaran Sarıkaya, babasıyla birlikte 2008 yılında başladıklarını belirtti: "Babayla beraber 2008 yılında başladık. Farklı bir sektördeydim. İşimiz rast gitmedi. Rabbim dedi dal değiştirin. Rızkınız öbür taraftadır, farklı bir yerdedir. Biz de işimiz rast gitmedi o yüzden farklı bir sektöre atıldık. Biz buraya geldiğimiz zaman ne tostçu ne çiğköfteci yok. İlk açan biziz. Siirt’in ilk çiğköfte salonu açan benim."

Ürünlerinde kullanılan sucukların özel üretim olduğunu belirten Sarıkaya, "Tostlar da dana sucuk özel yapım. Kayseri’de yaptırıyoruz. Dana sucuk ama dananın hepsi değil. Sırt eti, antrikot dediğimiz sucuklar kullanılıyor. Çok şükür müşteri potansiyelimiz var" dedi.

İşletmede bir müze köşesi de bulunduğunu söyleyen Sarıkaya, müşterilerin hem tost yemeye hem de açık hava müzesini gezmeye geldiğini anlattı: "Bir müzeye gittiğiniz zaman el atamıyorsunuz. Ben de buraya bu kadar önem veriyorum. Bunlar benim için çok değerli. Buraya gelen müşterilerimiz tost yemeye ve ayrıca da açık hava müzesini ziyarete geliyorlar. Video, fotoğraflar çekenler oluyor. Burada 100-300 yıllık malzemeler var."

