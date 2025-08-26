Siirt'te 'Yıldızların Altında' Açık Hava Köy Sineması Başladı

Siirt'te 'Yıldızların Altında' Köy Sinemasıyla Aileler Bir Araya Geliyor

Siirt'te hayata geçirilen "Yıldızların Altında Açık Hava Aile Köy Sineması Projesi" sayesinde köylerde yaşayan aileler, yıldızların altında film izleme imkanı buluyor. Proje ile sinemaya ulaşamayan vatandaşlara kültürel ve sosyal bir buluşma ortamı sunuluyor.

Projenin işleyişi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidarın girişimleriyle yaklaşık 2 ay önce başlatılan proje kapsamında sosyal hizmet ekipleri köylere gidiyor ve köy meydanlarında kurulan dev ekranda iki seans şeklinde gösterimler yapılıyor. Gösterimlerde çocuklara çizgi film, yetişkinlere aile filmleri sunuluyor; izleyicilere yiyecek ve içecek ikram ediliyor.

Talep artınca süre artırılıyor

Sidar, 2025 Aile Yılı kapsamında projeyi başlattıklarını, bugüne kadar 8 köyde etkinlik düzenlediklerini ve yoğun talep nedeniyle haftada bir yapılan etkinliğin haftada ikiye çıkarılacağını söyledi. Sidar, "Hedefimiz köyde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerimizi bir araya toplayıp çeşitli etkinlikler yapmak. Sonbahara kadar 5 bin ailemize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Dağdöşü köyü etkinliği

Projeyle daha önce terörle anılan Eruh ilçesinin Çırav Dağı eteklerindeki 100 haneli Dağdöşü köyüne ekipler gönderildi. Köy meydanına kurulan dev ekrandan gösterilen filmi bazı çocuklar anne ve babalarıyla birlikte izledi. Proje ekibi, muhtar talebi üzerine köye yönlendirildiğini belirtti.

Köylülerin geri dönüşleri

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve proje sorumlusu Abdurrezzak Kaya, etkinliğe her yaştan yoğun ilgi olduğunu ve vatandaşların köylerinde benzer etkinliklerin yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Dağdöşü Köyü Muhtarı Aydın Ertaş, yetkililere teşekkür ederek, "Köylüler eskiden bir evde toplanıyorlardı, konuşuyorlardı. Şimdi kimse kimseyle konuşmuyor. İnternet, telefon her şeyi kaldırdı. Sinema köye geldi, bütün köy halkı toplandı." dedi.

Köylülerden Zübeyde Nas etkinliğe çocuklarıyla katıldığını ve keyifli zaman geçirdiklerini belirtirken, Belkız Ertaş da etkinliği duyunca mutlu olduklarını ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istediklerini söyledi.

Destek ve teşekkür

Sidar, bölgede huzur ikliminin tesis edilmesiyle köylere ulaşmanın kolaylaştığını vurgulayarak projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi ve bu projenin uygulanmasında destek ve katkıları için Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ve Valimiz Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

