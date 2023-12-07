Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor!

Musluklardaki kireçlerden anında kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSLUK KİREÇLENMESİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Banyo ve mutfaklardaki musluklar sürekli kullanıldığı için akan su kireçli olursa musluklar da zaman içinde kireçlenebiliyor. Şebekelerde kireçlenmeye karşı klor kullanılıyor olsa bile bu kireçlenmeyi tamamen yok etmiyor. Musluk kireçlenmelerinden tamamen kurtulmak için ev içindeki tesisatların tamamen değiştirilmesi önerilir ancak bu da fazla maliyetli ve zaman alan bir çözümdür. Kireç oluşumundan kurtulmak için balon ve sirke yöntemini kullanabilirsiniz. Musluğun ağız kısmına içine sirke doldurduğunuz bir balonu takıp bir gece bekleterek kireçlerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında bir bez yardımıyla kireçlerden kurtulabilirsiniz.





Musluk kireçlerinden kurtulmak için karbonat kullanabilirsiniz. Bir fırçanın ucuna karbonat döküp musluğun uç kısmını bu fırçayla temizleyebilir ve sonrasında suyla durulayabilirsiniz. Limonun içinde olan asitli yapı da kireçlerden kurtulmak için iyi bir çözümdür. Limonla muslukların daha parlak görünmesini de sağlayabilirsiniz. Musluklarınızı parlatmak ve kireçlerden kurtulmak için un da tercih edebilirsiniz. Tamamen kurutulan musluğun üstüne bir miktar un serpip bir süre bekletebilirsiniz. Daha sonra bir bezle un iyice yayılır ve kuruması için bekletilerek un silerek temizlenir. Beyaz sirkeyle de musluktaki kireçlerden tamamen kurtulabilirsiniz. Bir bezin üstüne diş macunu sıkıp musluklarınızı hafifçe ovarak musluktaki kireçlerden kurtulabilirsiniz. Musluklarınızda oluşan kireçlerden kurtulmak için kireç çözücülerden de yardım alabilirsiniz. Bir kase soda ve bir kase sirkeyi karıştırıp musluklarınızı bu karışımla da temizleyebilirsiniz.