Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor!

Bu yöntemi uygulayanlar bir daha kireçle uğraşmıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Sildikçe yenisi çıkan musluk kireçlerine son! Bu tekniği bilen yok: Bir kez silince bir daha kireç tutmuyor!
Yayın Tarihi:

Musluklardaki kireçlerden anında kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSLUK KİREÇLENMESİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Banyo ve mutfaklardaki musluklar sürekli kullanıldığı için akan su kireçli olursa musluklar da zaman içinde kireçlenebiliyor. Şebekelerde kireçlenmeye karşı klor kullanılıyor olsa bile bu kireçlenmeyi tamamen yok etmiyor. Musluk kireçlenmelerinden tamamen kurtulmak için ev içindeki tesisatların tamamen değiştirilmesi önerilir ancak bu da fazla maliyetli ve zaman alan bir çözümdür. Kireç oluşumundan kurtulmak için balon ve sirke yöntemini kullanabilirsiniz. Musluğun ağız kısmına içine sirke doldurduğunuz bir balonu takıp bir gece bekleterek kireçlerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında bir bez yardımıyla kireçlerden kurtulabilirsiniz. 

musluklardaki kireçlerden kurtulma yöntemleri

Musluk kireçlerinden kurtulmak için karbonat kullanabilirsiniz. Bir fırçanın ucuna karbonat döküp musluğun uç kısmını bu fırçayla temizleyebilir ve sonrasında suyla durulayabilirsiniz. Limonun içinde olan asitli yapı da kireçlerden kurtulmak için iyi bir çözümdür. Limonla muslukların daha parlak görünmesini de sağlayabilirsiniz. Musluklarınızı parlatmak ve kireçlerden kurtulmak için un da tercih edebilirsiniz. Tamamen kurutulan musluğun üstüne bir miktar un serpip bir süre bekletebilirsiniz. Daha sonra bir bezle un iyice yayılır ve kuruması için bekletilerek un silerek temizlenir. Beyaz sirkeyle de musluktaki kireçlerden tamamen kurtulabilirsiniz. Bir bezin üstüne diş macunu sıkıp musluklarınızı hafifçe ovarak musluktaki kireçlerden kurtulabilirsiniz. Musluklarınızda oluşan kireçlerden kurtulmak için kireç çözücülerden de yardım alabilirsiniz. Bir kase soda ve bir kase sirkeyi karıştırıp musluklarınızı bu karışımla da temizleyebilirsiniz. 

Öne Çıkanlar
Altın alamayanlar koşa koşa onu almaya gidiyor! Neredeyse bedava: İslam Memiş 'çok değerlenecek' diyerek tüyoyu verdi! Altın alamayanlar koşa koşa onu almaya gidiyor! Neredeyse bedava: İslam Memiş 'çok değerlenecek' diyerek tüyoyu verdi!
Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak
Apartmanda oturanlar yandı! Artık bir kira bedelinden daha fazla para cebinizden çıkacak Apartmanda oturanlar yandı! Artık bir kira bedelinden daha fazla para cebinizden çıkacak
Çok Okunanlar
Çocuğuna, torununa yelek örmek isteyenler! En farklı ve kolay bebek yeleği modelleri bu listede! Çocuğuna, torununa yelek örmek isteyenler! En farklı ve kolay bebek yeleği modelleri bu listede! Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe 46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak 46 yaş altı iş arayanlara müjde! Dışişleri Bakanlığı kapılarını açtı: En az lise mezunları işe alınacak Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor İlkokul, ortaokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Başvurular İŞKUR'dan yapılacak: İstanbul, Ankara, Eskişehir... İlkokul, ortaokul mezunlarına iş kapısı açıldı! Başvurular İŞKUR'dan yapılacak: İstanbul, Ankara, Eskişehir...