Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ilçenin il hakkının geri alınması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını açıkladı. Oda yönetimi, basın mensuplarıyla yapılan istişare toplantısında yıl değerlendirmesi, gelecek dönem planları ve Silifke’nin il olma sürecine ilişkin yol haritasını paylaştı.

Toplantıda vurgulananlar

Toplantıda yönetim kurulu başkanı Nurettin Kaynar ilçenin tarihi, ekonomik ve kültürel birikimine dikkat çekerek, "Markalaşan Silifke, binlerce yıllık birikimiyle eşsiz bir kenttir" dedi. Kaynar, Silifke’nin il olması yönündeki ısrarın sürdürüldüğünü ve kentin tüm dinamikleriyle ortak hareket edileceğini belirtti.

Öne çıkan karar ve öneriler

Toplantıda, il olma sürecini takip edecek bir komitenin acilen kurulması gerektiği; Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle Rus vatandaşlarından da destek alınması, milletvekillerine yönelik kapsamlı bir dosya hazırlanması, konunun basında sürekli gündemde tutulması ve Silifke dernekleriyle lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi gibi başlıklar ön plana çıktı.

Diğer öneriler arasında tanıtım için bütçe oluşturulması, Silifke halkının sürece aktif katılımının sağlanması, tüm siyasi partilerin desteğinin alınması, Taşeli bölgesinde yer alan ve eski İçel vilayetine bağlı ilçelerin sürece dahil edilmesi ile Silifke’nin vilayet olduğu döneme ait tarihi evrakların araştırılarak dosyalanması yer aldı. Ayrıca siyasi parti genel başkanlarına ziyaretler gerçekleştirilmesi planlandı.

Gelecek planı ve öncelikler

Toplantıda özellikle kısa sürede bir komite kurulması ve bu komite için bütçe oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi. Basın mensuplarıyla yürütülen istişarelerde karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

Başkan Kaynar'ın mesajı

Başkan Kaynar, "Bu toplantılar birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli. Silifke’deki tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz, belediye başkanımız, halkımız ve basınımızın gücüyle Silifke’nin il olmasını sağlayacağız. Silifke il olmaya hazır. Gelecek Silifke’dedir ve bu hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

