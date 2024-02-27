Sınav puanı olan da olmayan da işe alınacak! Kıyı Emniyeti personel alımı şartları açıklandı

Türkiye genelinde deniz güvenliği ve kıyı emniyeti sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yeni memur alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinde yayımlanan ilana göre, İstanbul ve Çanakkale illerinde çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere memur alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda adaylardan ön lisans mezunu olmaları bekleniyor.

Alım yapılacak kadrolar arasında;

1 Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti),

2 Elektrik Zabiti (Gemi),

3 Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti,

2 Bilgisayar Mühendisi,

1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler bulunmaktadır.





Başvuru için adaylardan aranan genel şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

KPSS puanı şartı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. Bazı kadrolarda KPSS puanı aranmayacakken, bazıları için ise 60 KPSS puanı şartı aranacaktır. Örneğin, Bilgisayar Mühendisi kadrosu için 60 KPSSP3 puanı gerekmektedir.

Başvurular 26 Şubat 2024 tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve son başvuru tarihi 1 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Adaylar, ilan metninde yer alan şartları dikkatlice inceleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Bu fırsat, kıyı güvenliği ve denizcilik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir kapı aralamaktadır.