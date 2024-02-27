Sınav şartı kaldırıldı! O belediye yüksek maaş ile personel alımı başladı

Kuşadası Belediyesi’nden İstihdam Hamlesi: 20 Yeni Beden İşçisi Alınıyor!

Kuşadası’nın güzelleşmesine katkı sağlamak isteyenler, dikkat! Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş., dinamik ve çalışkan beden işçileri arıyor. Eğer siz de Kuşadası’nın temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olmak istiyorsanız, bu iş tam size göre.





Kuşadası Belediyesi İşçi Alım Yapılacak Kadrolar ve Başvuru Şartları:

Pozisyon: Beden İşçisi (Genel)

Açık Pozisyon Sayısı: 20

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2024

Başvuru Şartları:

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Vardiyalı çalışabilecek esnekliğe sahip olmak.

Çöp toplama ve sokak süpürme işlerinde çalışabilecek.

Kuşadası’nda ikamet ediyor olmak.

Kuşadası Belediyesi İşçi Alım Başvuru Süreci ve İletişim:

Başvurular: Şahsen şirket merkezine yapılmalıdır.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, Ege İşhanı Apt. No:83/12, Kuşadası/Aydın



