Sinop'ta fırtına alarmı: 5 ilçe için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, Türkeli, Dikmen, Ayancık, Erfelek ve Gerze için 26-28 Ocak arası kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop’un kuzey ilçeleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Dikmen, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, yüksek kesimlerde ise hızın 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının 28 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, bu dönemde ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yetkililer ayrıca, rüzgârın etkili olacağı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

