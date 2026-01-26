Sinop'ta fırtına alarmı: 5 ilçe için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop’un kuzey ilçeleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Dikmen, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçelerinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.

26 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, yüksek kesimlerde ise hızın 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarının 28 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, bu dönemde ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yetkililer ayrıca, rüzgârın etkili olacağı saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SİNOP’UN KUZEY İLÇELERİ İÇİN SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI YAYIMLADI. YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE TÜRKELİ, DİKMEN, AYANCIK, ERFELEK VE GERZE İLÇELERİNDE KUVVETLİ RÜZGÂR VE YER YER FIRTINA BEKLENİYOR.