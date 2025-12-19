Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri: Valilik Koordinasyonunda Huzur ve Güvenlik Önlemleri

Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri Değerlendirildi

Sinop’ta yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında uygulanacak tedbirler, valilik koordinasyonunda düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girebilmeleri amacıyla alınan ve planlanan önlemler değerlendirildi.

Bu kapsamda il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik düzeni ve denetimler ile kazaların önlenmesine yönelik tedbirler görüşüldü.

Alışveriş alanları, eğlence mekânları, caddeler ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalar için sıkı denetimler yapılacak. Sahil şeridi, limanlar ve deniz alanlarında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı (TCSG-72) tarafından devriye ve kontrol faaliyetleri yürütülecek.

Yılbaşı döneminde artan tüketim göz önünde bulundurularak gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimler ile olası yangın, sağlık ve afet durumlarına karşı acil müdahale kapasitesi ve hazırlık planları toplantının diğer önemli gündem maddelerini oluşturdu.

Vali Mustafa Özarslan, yılbaşı süresince ilgili tüm kurumların sahada görev başında olacağını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya Katılanlar

Valilikte düzenlenen toplantıya; Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdür V. Erol Ulaş, Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanı SG. Kd. Ütğm. Hasan Dündar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem katıldı.

