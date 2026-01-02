DOLAR
Sinop'ta Yoğun Kar: 196 Köy Yolu Kapalı, 39 Köyde Elektrik Kesintisi

Sinop'ta yoğun kar nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı, 39 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor; ekipler sahada çalışıyor, sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:31
Sinop'ta kar hayatı olumsuz etkiledi: 196 köy yolu kapalı

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı özellikle kırsal kesimde yaşamı felç etti. İl genelinde toplam 465 köy yolundan yarısına yakınının ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kar Kısıtlılığı Tablosu ve ilçelere göre kapanan yollar

02 Ocak Cuma günü saat 10.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosuna göre, kardan dolayı il genelinde 196 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

İlçelere göre kapalı köy yolu sayıları; Merkez 13, Ayancık 71, Boyabat 7, Dikmen 9, Durağan 20, Erfelek 32, Gerze 12 ve Türkeli 32 olarak kaydedildi.

Elektrik kesintileri ve müdahale çalışmaları

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 köyde enerji kesintisi yaşandığı, kesintilerin giderilmesi için ilgili ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi başta olmak üzere tüm ekiplerin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdiği vurgulanarak, sürücülerin buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

