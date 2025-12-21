DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Şırnak'ta Arpa Ekiminde Yeni Yöntem: Kar Yağmadan Serpiliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiftçiler, kar yağmadan tarlalarına arpa serpiştirerek verimi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:42
Şırnak'ta Arpa Ekiminde Yeni Yöntem: Kar Yağmadan Serpiliyor

Şırnak'ta Arpa Ekiminde Yeni Yöntem: Kar Yağmadan Serpiliyor

Uludere Şenoba Taşaltı'nda yüzlerce dönüm tarlaya erken arpa ekimi

Şırnak’ta kış aylarında çiftçiler, kar yağmadan tarlalarına arpa ekmeye başladı. Uygulama, özellikle verim sağlamak amacıyla bölgede yaygınlaşıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Taşaltı mevkiinde yüzlerce dönümlük tarlaya vatandaşlar, kar yapmadan arpa serpiyor. Arpalar toprakla buluştuktan sonra kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Çiftçiler, bu yöntemin verimi artırdığına inanıyor. Konuyla ilgili konuşan çiftçilerden Veysi Babat şunları söyledi:

"İlçemizde arsası olan ve arpa, buğday ya da mercimek ekmek isteyenler kış aylarında kuşların az olduğu vakitte ve kar yağmadan önce tarlalarına bu ekinleri ekliyor. Hasadın verimli geçmesi için kış aylarında kar yağmadan bu işi yapmak zorundayız. İlkbahar aylarında erken filizleniyor, bu nedenle tarlamıza ikinci bir ürün ekebiliyoruz"

Çiftçiler, erken ekimin hem üretim döngüsünü hızlandırdığını hem de tarlada ikinci ürün imkanı sunduğunu belirtiyor.

ŞIRNAK’TA KIŞ AYLARINDA ÇİFTÇİLER TARLALARINA KAR YAĞMADAN ARPA EKİYOR. YÜZLERCE TARLAYA BAHAR...

ŞIRNAK’TA KIŞ AYLARINDA ÇİFTÇİLER TARLALARINA KAR YAĞMADAN ARPA EKİYOR. YÜZLERCE TARLAYA BAHAR AYLARINDA YEŞERMESİ İÇİN KIŞ AYLARINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI.

ŞIRNAK’TA KIŞ AYLARINDA ÇİFTÇİLER TARLALARINA KAR YAĞMADAN ARPA EKİYOR. YÜZLERCE TARLAYA BAHAR...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkadım’ın Gençleri Doğada Buluştu: Hayatta Kalma ve Açık Alan Eğitimi
2
GRTC'nin Yeni Yönetim ve İstişare Kurulları Belirlendi
3
Çeşme'de Eski Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu Vefat Etti
4
Silifke İl Olma Hedefini Hızlandırıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
Canik'te Atıl Okullar Mahalle Konaklarına Dönüştü
7
Diyarbakır'da 2025 Aile Yılı: Koruyucu Aile Sayısı 107’ye Ulaştı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025