Şırnak'ta Arpa Ekiminde Yeni Yöntem: Kar Yağmadan Serpiliyor

Uludere Şenoba Taşaltı'nda yüzlerce dönüm tarlaya erken arpa ekimi

Şırnak’ta kış aylarında çiftçiler, kar yağmadan tarlalarına arpa ekmeye başladı. Uygulama, özellikle verim sağlamak amacıyla bölgede yaygınlaşıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Taşaltı mevkiinde yüzlerce dönümlük tarlaya vatandaşlar, kar yapmadan arpa serpiyor. Arpalar toprakla buluştuktan sonra kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Çiftçiler, bu yöntemin verimi artırdığına inanıyor. Konuyla ilgili konuşan çiftçilerden Veysi Babat şunları söyledi:

"İlçemizde arsası olan ve arpa, buğday ya da mercimek ekmek isteyenler kış aylarında kuşların az olduğu vakitte ve kar yağmadan önce tarlalarına bu ekinleri ekliyor. Hasadın verimli geçmesi için kış aylarında kar yağmadan bu işi yapmak zorundayız. İlkbahar aylarında erken filizleniyor, bu nedenle tarlamıza ikinci bir ürün ekebiliyoruz"

Çiftçiler, erken ekimin hem üretim döngüsünü hızlandırdığını hem de tarlada ikinci ürün imkanı sunduğunu belirtiyor.

