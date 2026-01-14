Şırnak'ta Kar Esareti: Beytüşşebap'ta Yollar Yeniden Kapanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle açılan köy yolları tekrar kapanıyor; ekipler 4 koldan karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:05
Şırnak'ta kar hayatı durdu, yollar yeniden kapanıyor

Beytüşşebap'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Şırnak'ta günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Zorluklarla açılan köy yolları, yeni yağışlarla tekrar kapanıyor.

Beytüşşebap ilçesinde ekipler, kapanan köy yollarını birer birer açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etse de, yoğun yağış ekiplerin işini zorlaştırıyor.

İl Özel İdaresi personeli kepçe operatörü Şehmus Cin yaşananları şöyle aktardı: ’’İlçemizde günlerdir kar etkili oluyor. Gece gündüz çalışıyoruz. Kar çok yağdığı için açmakta güçlük çekiyoruz. Sürekli yollarımızı açık tutmak için çaba sarf ediyoruz’’ dedi.

Grup köy yollarında 4 koldan çalışan ekipler, çığ riski olmasına rağmen tüm köylerin yolunu açmayı hedefliyor.

Sinan Bekiroğlu

