Şırnak'ta Yacan Ailesi: Koyunları İçin Eksi 15 Derecede 5 Ay Yaylada Kalıyor

Şırnak Faraşin yaylasında Yacan ailesi, sıcaklık eksi 15 dereceye düşerken ve kar 1 metreyi bulurken koyunları için 5 ay yaylada kalma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:03
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü sınırlarında bulunan Faraşin yaylasında yaşayan Yacan ailesi, bu yıl da koyunlarına bakmak için yaylada kalma kararı aldı. Aile, 5 ay sürecek yayla yaşamını sürdürüyor.

Zorlu Kış Şartlarına Rağmen Hayvanlara Özen

Yaylada hava sıcaklıkları zaman zaman eksi 15 derece'ye kadar düşerken, kar kalınlığı ise 1 metre'yi buluyor. Tüm bu zorluklara rağmen Yacan ailesi, hayvanlarını dışarıda otlatmaya devam ediyor ve bakımını aksatmıyor.

Ferhan Yacan yaptığı açıklamada, ’Köyümüzü terk etmek istemiyoruz. Şehirlerde çok zorlandık şimdi burada tek kalıyoruz. Hayvanlarımız için kaldık. Bu yıl kış çok sert geçiyor ama çok güzel şimdi’ dedi.

Yaylada yaşamın zorlu koşullarına rağmen ailenin kararlılığı, hem bölge hayvancılığının sürdürülebilirliği hem de yerel yaşam biçiminin korunması açısından dikkat çekiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

