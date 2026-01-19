Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi
Beytüşşebap ilçesinde evlerine çığ düşen aile ziyaret edildi
Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde aşırı kar yağışı sonrası evlerin üzerine çığ düştü. Vali Ekici, çığ altından kurtulan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Vali Ekici, ailenin sorun ve taleplerini dinleyerek ihtiyaçların giderilmesi noktasında görevlilere talimat verdi.
ŞIRNAK’TA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR EVİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ VALİ KÖYDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.