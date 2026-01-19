Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi

Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap’ın Beşağaç köyünde evlerine çığ düşen aileyi ziyaret ederek ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:54
Beytüşşebap ilçesinde evlerine çığ düşen aile ziyaret edildi

Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde aşırı kar yağışı sonrası evlerin üzerine çığ düştü. Vali Ekici, çığ altından kurtulan aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Ekici, ailenin sorun ve taleplerini dinleyerek ihtiyaçların giderilmesi noktasında görevlilere talimat verdi.

