Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay ve o illere acil uyarı! Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kapatın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevresi, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi sağanak ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in batı kıyıları, orta ve doğu Karadeniz bölgesi geneli sağanak ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusu ile birlikte Sivas, Kastamonu ve Ardahan çevreleri, Ağrı ve Ağrı'nın güney kesimlerinin de karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceği tahmin edilmekte.

Yağışlar; Muş'un güney bölgesiyle Siirt'in doğusunda yoğun kar yağışı, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Trabzon'un yaylaları, Rize, Artvin ve Giresun'un yaylaları, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Batı Marmara ile iç ve doğu bölgelerde don ve don olayının yanı sıra yer yer sis ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Kuzey ve Doğu Anadolu'da yüksek rakımlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuzey ve Orta bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın kuzey ağırlıklı, güneyden yurdun güneydoğusunda hafif, yer yer orta şiddette, Marmara Bölgesi ve Orta Karadeniz'de ise kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Muş'un güneyi, Siirt'in doğusundaki yaylalar, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun yaylaları, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken trafikte aksamalar ve su baskını beklenmekte. Vatandaşların ayrıca buzlanma ve don olayları şeklinde olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

11 ŞEHİR İÇİN SARI VE TURUNCU KOD UYARISI

Meteoroloji Ajansı Ağrı, Trabzon, Giresun için turuncu, Bitlis, Hakkari, Rize, Şırnak, Artvin, Muş, Siirt, Van için turuncu uyarı verdi.

Bugün hava nasıl? - 13 OCAK 2024

MARMARA BÖLGESİ

Havanın parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr; Fırtınanın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklenirken sabah ve akşam saatlerinde zaman zaman buzlanma meydana gelebilir.

EDİRNE 4°C

İSTANBUL 4°C

KOCAELİ 4°C

TEKİRDAĞ 4°C

EGE BÖLGESİ

Havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatleri buzlanma ve don olayının yanı sıra iç kesimlerde zaman zaman sis ve pus beklenmekte.

A.KARAHİSAR 1°C

DENİZLİ 6°C

İZMİR 8°C

MUĞLA 8°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Hava durumu bulutlu olarak açıklandı. Hatay çevresinde sağanak ve sağanak yağışlı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra iç kesimlerde zaman zaman sis ve pus beklenmekte.

ADANA 17°C

ANTALYA 17°C

ISPARTA 5°C

MERSİN 16°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bu sabah Sivas çevrelerinde parçalı bulutlu ve hafif kar yağışı bekleniyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra zaman zaman sis ve pus beklenmekte.

ANKARA 1°C

ESKİŞEHİR 0°C

KAYSERİ 2°C

KONYA 2°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Havanın parçalı ve çok bulutlu, sahil ve Kastamonu çevresinin kar yağışlı geçmesi beklenmekte. Sabah ve gece saatleri buzlanma ve don olayının yanı sıra iç kesimlerde zaman zaman sis ve pus beklenmekte.

BOLU -1°C

KASTAMONU -1°C

SİNOP 5°C

ZONGULDAK 3°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenirken bölge genelinde sağanak ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağış; Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yaylalarında yoğun kar yağışı şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatleri buzlanma ve don olayının yanı sıra iç kesimlerde zaman zaman sis ve pus beklenmekte. Rüzgâr; Orta Karadeniz kıyısı üzerinden kuzeyden kuvvetli (40 ila 60 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek rakımlarda çığ riski bulunuyor.

RİZE 4°C

SAMSUN 5°C

TOKAT 0°C

TRABZON 4°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havanın parçalı bulutlu olacağı, bölgenin güneydoğusuyla birlikte Ağrı'nın güney kesimlerinde kar yağışları görülecek. Yağış; Muş'un güneyinde yoğun kar yağışı, Van'ın güneyinde ve Şırnak'ın doğusunda Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece buzlanma ve don olayının yanı sıra zaman zaman sis ve pus beklenmekte. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

AĞRI 0°C

ERZURUM -3°C

MALATYA 6°C

VAN 3°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Havanın çok bulutlu, güney kesimlerde aralıklı yağmur, doğu kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Siirt'in doğusundaki yaylalarda kuvvetli ve karlı olması beklenirken sabah ve gece saatleri bölge genelinde zaman zaman sis ve pus beklenmekte.

DİYARBAKIR 8°C

GAZİANTEP 7°C

MARDİN 6°C

ŞANLIURFA 9°C