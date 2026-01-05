Sivas Kılıçköy'de vaşağın tavşan avı kamerada

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköyde gezinen vaşak, yaban tavşanını avlarken güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar saniye saniye kaydedildi ve köy sakinlerinin izlemesine sunuldu.

Kameraların yerleştirilme amacı

Köy muhtarı Temur Kılıç, gurbette yaşayan köylülerin köy hasretini gidermesi amacıyla köyün belirli noktalarına kameralar yerleştirdi. Kılıçköy, Sivas şehir merkezine 93 ve İmranlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Anbean kaydedilen av sahnesi

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek aramak üzere köye girdiği düşünülen vaşak bir süre çevrede gezindi. Aniden kameranın açısına giren yaban tavşanı koşarken, vaşak kısa sürede tavşanı yakaladı. Tüm süreç kameraya saniye saniye yansıdı.

Muhtar Temur Kılıç olayla ilgili olarak köy çevresinde birçok yabani hayvanın yaşadığını belirtti ve kameraların doğanın gerçeklerini ortaya koyduğunu söyledi. Görüntüleri izleyen köylüler, vaşağın tavşan avına şahit oldu.

Doğanın kanunu gözler önüne serildi, vaşağın tavşan avı kamerada