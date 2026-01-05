DOLAR
Sivas Kılıçköy'de Vaşağın Tavşan Avı Kamerada

İmranlı'nın Kılıçköyünde kameralar, vaşağın yaban tavşanını avladığı anları kaydetti; muhtar Temur Kılıç görüntülerin köylere doğayı gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:32
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköyde gezinen vaşak, yaban tavşanını avlarken güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar saniye saniye kaydedildi ve köy sakinlerinin izlemesine sunuldu.

Kameraların yerleştirilme amacı

Köy muhtarı Temur Kılıç, gurbette yaşayan köylülerin köy hasretini gidermesi amacıyla köyün belirli noktalarına kameralar yerleştirdi. Kılıçköy, Sivas şehir merkezine 93 ve İmranlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Anbean kaydedilen av sahnesi

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek aramak üzere köye girdiği düşünülen vaşak bir süre çevrede gezindi. Aniden kameranın açısına giren yaban tavşanı koşarken, vaşak kısa sürede tavşanı yakaladı. Tüm süreç kameraya saniye saniye yansıdı.

Muhtar Temur Kılıç olayla ilgili olarak köy çevresinde birçok yabani hayvanın yaşadığını belirtti ve kameraların doğanın gerçeklerini ortaya koyduğunu söyledi. Görüntüleri izleyen köylüler, vaşağın tavşan avına şahit oldu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

